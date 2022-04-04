Сербські баскетболісти перед матчем Євроліги відмовилися висловити підтримку Україні. ВІДЕО

Перед грою баскетбольної Євроліги сербські спортсмени відмовилися тримати прапор на підтримку України. Литовці освистали їх та згадували про Україну протягом усієї гри.
Про це вранці в понеділок, 4 квітня, інформує “Суспільне. Спорт”.
Гравці сербської “Црвени Звєзди” (“Червона зірка”) не взяли участь в акції на підтримку України перед матчем баскетбольної Євроліги проти литовського “Жальгіріса”.
Вони відмовилися тримати український прапор зі словами “Ні війні”.
Понад 10 тисяч глядачів у Каунасі освистали таку поведінку сербів, а під час матчу фани часто скандували “Слава Україні!” – “Героям Слава!”.
Також вони вигукували: “F*ck you, Serbia”.
Після гри один із гравців сербського клубу заявив, що команді заборонили брати участь у цій акції.
“Як команді, нам сказали у жодному разі не торкатися цього прапора”.
А головний тренер команди сказав, що питання щодо відмови участі в акції “не до нього”.
“Жальгіріс” переміг “Црвену Звєзду” з рахунком 103:98, а тренер литовців додав, що така дія суперника допомогла його команді на початку матчу.
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