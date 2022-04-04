“Модифікація” не допомогла: на Чернігівщині ЗСУ знищили ворожу колону, укріплену березовими колодами. ФОТО

Фото: пресслужба оперативного командування "Північ"

У Чернігівській області українські військові розбили колону російської техніки, яка була укріплена березовими колодами.

Про це вранці в понеділок, 4 квітня, повідомила пресслужба оперативного командування “Північ”.

“Не врятував колону орків на ічнянському напрямку й мегасильний захист з колод від сил спротиву Сіверщини. Ювелірна та результативна робота”, – йдеться в повідомленні.

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