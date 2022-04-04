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“Еспресо”, Прямий та 5 канал вимкнули в цифрі

04/04/2022 18:21

Концерн РРТ вимкнув “Еспресо”, Прямий та 5 канал із цифрового ефіру. Телеканали надіслали листи з цього приводу до президента, Ради національної безпеки та оборони України, Служби безпеки України, Міністерства оборони і Національної ради з питань телебачення та радіомовлення.

Журналісти Прямого та 5 каналу пишуть, що дотримуються принципу єдиної державної інформаційної політики, а левову частку ефірного часу передали спільному загальнонаціональному марафону, виконуючи указ президента.

Канали вимкнули вночі, і журналісти вважають це незаконним, оскільки щодо цього не було рішення Нацради чи РНБО, та називають такі дії «диверсією» директора Концерну РРТ Кирила Данилова.

Канали просять президента втрутитись і захистити «право журналістів, які професійно воюють на інформаційному фронті, на професію і свободу слова». Вони вимагають від Концерну РРТ відновити мовлення каналів.

«Еспресо» пише, що «на підставі відповідних договорів в ефірі регулярно виходять щоденні інформаційні блоки іноземних партнерів – новини Бі-бі-сі (Велика Британія), “Радіо Свобода”, “Голосу Америки” (США), France 24 (Франція)». І у їх припиненні мовник вбачає провокацію проти країн-партнерів.

«Свідоме продовження відключення українського телеканалу “Еспресо” з української цифрової мережі Т2 може бути розцінено не інакше як участь у війні проти України на стороні Кремля. Ми звернулись до уповноважених правоохоронних органів з метою перевірки цихфактів та відкриття кримінальних проваджень щодо чиновників Концерну РРТ за колабораціонізм, державну зраду та інші злочини, про що будуть поінформовані всі посольства держав-партнерів в Україні», — йдеться у зверненні каналу «Еспресо».

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