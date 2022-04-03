Росіяни завдали нового удару по авіабазі у Василькові, є жертви

Аеродром у місті Васильків - пункт постійної дислокації 40-ї бригади тактичної авіації. Ілюстративне фото: "Радіо Свобода"

Російські війська завдали нового ракетного удару по аеродрому в місті Васильків на Київщині.

Про це вдень у неділю, 3 квітня, повідомляє Повітряне командування “Центр” ПС ЗСУ.

“Дана територія була обстріляна ворожими ракетами місяць тому і зазнала значних руйнувань, майже всі приміщення згоріли від ракетного удару. Нині ж орки знову влучили в будівлю штабу, яка вже була зруйнована. На даній території також дислокувався навчальний центр і цивільний коледж, який своїми силами громада почала відновлювати після пожежі.

Але російські окупанти підступно стріляють, не полишаючи практику залякування мирного населення”, – ідеться в повідомленні ПвК “Центр”.

Зазначається, що на території, куди сьогодні прилетіла ракета, працівники закладу наводили порядок на вулиці і в будівлях.

За попередніми даними, декілька працівників отримали поранення. Їх евакуювали до місцевого лікувального закладу. Один із потерпілих – у критичному стані під наглядом лікарів.

Рятувальні служби розбирають завали та шукають живих людей.

В ПвК також зазначили, що частину ракет під час обстрілу вдалося збити нашим системи протиповітряної оборони.

Як відомо, авіабаза у місті Васильків, ща на південний захід від Києва, — пункт постійної дислокації 40-ї бригади тактичної авіації.

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