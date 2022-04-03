Home / Війна / Росіяни завдали нового удару по авіабазі у Василькові, є жертви

Росіяни завдали нового удару по авіабазі у Василькові, є жертви

03/04/2022 17:47

Російські війська завдали нового ракетного удару по аеродрому в місті Васильків на Київщині.

Про це вдень у неділю, 3 квітня, повідомляє Повітряне командування “Центр” ПС ЗСУ.

“Дана територія була обстріляна ворожими ракетами місяць тому і зазнала значних руйнувань, майже всі приміщення згоріли від ракетного удару. Нині ж орки знову влучили в будівлю штабу, яка вже була зруйнована. На даній території також дислокувався навчальний центр і цивільний коледж, який своїми силами громада почала відновлювати після пожежі.
Але російські окупанти підступно стріляють, не полишаючи практику залякування мирного населення”, – ідеться в повідомленні ПвК “Центр”.

Зазначається, що на території, куди сьогодні прилетіла ракета, працівники закладу наводили порядок на вулиці і в будівлях.

За попередніми даними, декілька працівників отримали поранення. Їх евакуювали до місцевого лікувального закладу. Один із потерпілих – у критичному стані під наглядом лікарів.

Рятувальні служби розбирають завали та шукають живих людей.

В ПвК також зазначили, що частину ракет під час обстрілу вдалося збити нашим системи протиповітряної оборони.

Як відомо, авіабаза у місті Васильків, ща на південний захід від Києва, — пункт постійної дислокації 40-ї бригади тактичної авіації.

Читайте також:
Ворог завдав повітряних ударів по Одесі

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 39 – 03.04.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

На політичному рівні вже є розуміння, що Україна буде новим членом ЄС, – ексдепутатка Бундестагу в Києві

Колишня депутатка Бундестагу Марілуїзе Бек, яка пропрацювала у парламенті Німеччини 26 років, вважає, що майбутнє членство України в ЄС уже спокійно та з розумінням сприймається німецькими політиками. У цьому...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse