Росіяни завдали нового удару по авіабазі у Василькові, є жертви

Російські війська завдали нового ракетного удару по аеродрому в місті Васильків на Київщині.
Про це вдень у неділю, 3 квітня, повідомляє Повітряне командування “Центр” ПС ЗСУ.
“Дана територія була обстріляна ворожими ракетами місяць тому і зазнала значних руйнувань, майже всі приміщення згоріли від ракетного удару. Нині ж орки знову влучили в будівлю штабу, яка вже була зруйнована. На даній території також дислокувався навчальний центр і цивільний коледж, який своїми силами громада почала відновлювати після пожежі.
Але російські окупанти підступно стріляють, не полишаючи практику залякування мирного населення”, – ідеться в повідомленні ПвК “Центр”.
Зазначається, що на території, куди сьогодні прилетіла ракета, працівники закладу наводили порядок на вулиці і в будівлях.
За попередніми даними, декілька працівників отримали поранення. Їх евакуювали до місцевого лікувального закладу. Один із потерпілих – у критичному стані під наглядом лікарів.
Рятувальні служби розбирають завали та шукають живих людей.
В ПвК також зазначили, що частину ракет під час обстрілу вдалося збити нашим системи протиповітряної оборони.
Як відомо, авіабаза у місті Васильків, ща на південний захід від Києва, — пункт постійної дислокації 40-ї бригади тактичної авіації.
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