“Воюємо не з людьми, навіть не з тваринами. Тупо зомбаки без інстинкту самозбереження”

Олександр Черненко

народний депутат України VIII скликання (БПП), колишній голова Комітету виборців України, політичний експерт

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Дуже показова історія, яка найкраще характеризує пріоритети і цінності орків.

Один мій знайомий, що є на відповідальній посаді в силових структурах столиці, відчуваючи невідворотність війни, зібрав чималенький рюкзак «такмеду» (тактичної медицини).

Там було все необхідне: турнікети, кровоспинне та купа іншого добра, необхідного для першої медичної допомоги на полі бою. Все найкраще, що є на сьогодні, українського та закордонного.

Проживає цей знайомий під Києвом, 24-го зранку його викликали на службу, він цей рюкзак не забрав, сподіваючись, що ще за ним повернеться. Але потім це селище окупувала русня, а мій знайомив зміг потрапити в свій дім лише сьогодні.

Будинок був прогнозовано розграбований. Але вся «тактична медицина» валялася на підлозі. Орки забрали лише рюкзак. Тобто медикаменти, які потенційно могли врятувати їх нікчемні життя, їм виявилися нецікавими. Це ж не шмот якийсь.

Ми воюємо не з людьми, і навіть не з тваринами. Бо навіть у тварин є інстинкт самозбереження, а у цих наглухо відбите все. Тупо зомбаки.

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