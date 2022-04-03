“Воюємо не з людьми, навіть не з тваринами. Тупо зомбаки без інстинкту самозбереження”

Олександр Черненко
народний депутат України VIII скликання (БПП), колишній голова Комітету виборців України, політичний експерт
(FB)
Дуже показова історія, яка найкраще характеризує пріоритети і цінності орків.
Один мій знайомий, що є на відповідальній посаді в силових структурах столиці, відчуваючи невідворотність війни, зібрав чималенький рюкзак «такмеду» (тактичної медицини).
Там було все необхідне: турнікети, кровоспинне та купа іншого добра, необхідного для першої медичної допомоги на полі бою. Все найкраще, що є на сьогодні, українського та закордонного.
Проживає цей знайомий під Києвом, 24-го зранку його викликали на службу, він цей рюкзак не забрав, сподіваючись, що ще за ним повернеться. Але потім це селище окупувала русня, а мій знайомив зміг потрапити в свій дім лише сьогодні.
Будинок був прогнозовано розграбований. Але вся «тактична медицина» валялася на підлозі. Орки забрали лише рюкзак. Тобто медикаменти, які потенційно могли врятувати їх нікчемні життя, їм виявилися нецікавими. Це ж не шмот якийсь.
Ми воюємо не з людьми, і навіть не з тваринами. Бо навіть у тварин є інстинкт самозбереження, а у цих наглухо відбите все. Тупо зомбаки.
Читайте також:
Із поштових відділень у Білорусі окупанти відправляють до РФ награбоване в Україні, – джерело
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!
Колишня депутатка Бундестагу Марілуїзе Бек, яка пропрацювала у парламенті Німеччини 26 років, вважає, що майбутнє членство України в ЄС уже спокійно та з розумінням сприймається німецькими політиками. У цьому...
У чому ціль російських військ? Вони хочуть захопити Донбас і південь України, – Зеленський
Зеленський – “слугам”, які хочуть змінити Гімн: Ідуть на поле бою, може, там щось зрозумієте
Полонених нацгвардійців із ЧАЕС рашисти морять голодом, – Енергоатом
“Воюємо не з людьми, навіть не з тваринами. Тупо зомбаки без інстинкту самозбереження”
“Горить уся імперія”: ПС показали фото збитого на Харківщині літака росіян
#BuchaMassacre: Голова Євроради шокований звірствами росіян, анонсує суди і нові санкції
Прокурор Мілошевича Карла дель Понте: МКС має видати ордер на арешт Путіна
“Новинарня“ – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.
Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.
У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.
Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/
Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.
Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon
При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні
Головний редактор: Дмитро Лиховій
Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com
+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02