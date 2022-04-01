Із поштових відділень у Білорусі окупанти відправляють до РФ награбоване в Україні, – джерело

Військовослужбовці російської армії, які повертаються з території України до Білорусі, відправляють награбоване додому поштовою службою кур’єрської доставки.
Як передає “Новинарня“, про це 1 квітня інформує телеграм-канал “Беларускі гаюн” (цей самий канал моніторить пересування російської техніки по території Білорусі, сповіщає про пуски ракет тощо).
“Не повірите, але повідомляють, що в Мозирі солдати ЗС РФ відправляють речі, можливо, крадені, кур’єрськими компаніями до Росії.
Сьогодні біля відділення російської служби експрес-доставки СДЕК у Мозирі помітили КамАЗи ЗС Росії, з яких солдати РФ вивантажували замотані пакунки з речами”, – ідеться в повідомленні.
“…Є ще варіант, що їм стільки гостинців дали, що в КамАЗ не вміщуються”, – жартома додали автори допису.
В умовах війни “Новинарня” не має можливості перевірити цю інформацію.
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