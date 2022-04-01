ЗСУ показали відео знищення російської військової техніки із засідки на Чернігівщині

Скріншот із відео

Українські військові показали, як із засідки знищують колону російської військової техніки у Чернігівській області.

Про це вдень у п’ятницю, 1 квітня, інформує пресслужба оперативного командування “Північ”.

“Чернігівщина – край партизанської слави 💪🏻 Сили спротиву Сіверщини працюють на перемогу!

Слава Україні!”, – йдеться в повідомленні.

На відео чути, як українські військові розмовляють між собою.

“Я б’ю другого”, – говорить наш оборонець до побратима. “Другого? Ну, давай”, – відповідає той. Через кілька секунд ворожу техніку зустрічають постріли.

Читайте також:

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 37 – 01.04.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ