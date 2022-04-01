ЗСУ показали відео знищення російської військової техніки із засідки на Чернігівщині

Українські військові показали, як із засідки знищують колону російської військової техніки у Чернігівській області.
Про це вдень у п’ятницю, 1 квітня, інформує пресслужба оперативного командування “Північ”.
“Чернігівщина – край партизанської слави 💪🏻 Сили спротиву Сіверщини працюють на перемогу!
Слава Україні!”, – йдеться в повідомленні.
На відео чути, як українські військові розмовляють між собою.
“Я б’ю другого”, – говорить наш оборонець до побратима. “Другого? Ну, давай”, – відповідає той. Через кілька секунд ворожу техніку зустрічають постріли.
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