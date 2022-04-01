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“Захлинулася власною стружкою”: воїни 14 омбр знешкодили ворожу машину зі складу ТОС-1 “Буратіно”. ФОТО

01/04/2022 15:21

На одному з напрямків фронту воїни 14-ї окремої механізованої бригади ЗСУ імені князя Романа Великого знешкодили транспортно-заряджальну частину комплексу ТОС “Буратіно” (“Солнцепек”) російських окупантів. Тепер вона вже ніколи не завдасть шкоди українцям.

Про це вдень у п’ятницю, 1 квітня, повідомила пресслужба бригади.

“Уже неодноразово повідомлялося, що окупаційні війська росіян у війні проти України намагаються використовувати важкі вогнеметні системи. Їхні ТОС-1 «Буратіно» та його вдосконалена версія ТОС-1А «Солнцепек» здатні завдати жахливої шкоди і втрат цивільному населенню…

Однак ця транспортно-заряджальна машина з комплексу ТОС «захлинулася власною стружкою» і не завдасть шкоди українцям. Князівські воїни про це подбали!”, – йдеться в повідомленні.

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Фото: пресслужба 14 омбр

“Вірмо, що квітень, який сьогодні розпочався, стане для нас переможним!” – заявили українські захисники.

Нагадаємо, у першій половині березня Росія визнала використання проти українців ТОС-1А “Солнцепек”, що б’є термобаричними боєприпасами.

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