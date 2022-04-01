Home / Війна / “В Україні неймовірні солдати”: канадський снайпер “Валі” ділиться враженнями від боїв з росіянами

“В Україні неймовірні солдати”: канадський снайпер “Валі” ділиться враженнями від боїв з росіянами

01/04/2022 20:17

Відомий канадський снайпер з позивним “Валі” розповів, чому вирішив допомогти українським бійцям у війні проти Росії.

Про це йдеться у сюжеті ТСН, показаному в рамках національного телемарафону 1 квітня. 

Зі слів військового, в Україну його покликав друг-військовослужбовець. Дізнавшись про війну, “Валі” вирішив стати добровольцем.

“Ой, це так просто. Я просто не можу нічого не робити”, – розповів він.

Вважається, що чоловік може ліквідувати до 40 супротивників в день, проте він відмахується від такої статистики. Каже, якщо буде можливість вбити 100 росіян, то натисне на пусковий гачок 100 разів. А буде один – вб’є одного.

У розмові з журналістами снайпер розповів, що вражений хоробрістю українських військових.

“В Україні неймовірні солдати. Одна з квартир була у вогні. Я піднявся вище. Я відчував себе як їжа, розумієш, яка готується на вогні. Так було жарко. А український снайпер залишався там, працював. Вогонь, все задимлене, а він там. І це тільки одна маленька історія про хоробрість українських воїнів”, – зазначив він. 

Снайпер зазначає, що йому подобається Україна, а українські бійці за цей час стали для нього друзями. 

“А взагалі я люблю цей ваш суп. Це найкращий суп у світі. Я знаю кілька слів – доброго ранку, спасибі, право, ліво, сюди, туди. “Слава Україні”, але мені складно вимовляти”, – розповів він.

Своє ім’я він тримає в секреті. Однак відомо, що за професією Валі програміст, у вільний час пише код. У нього є дружина і маленький син. 

У “Валі” 12 років військового досвіду. Він воював на території Афганістану, Іраку та Сирії. Входить до складу 22-го Королівського полку Канади.

На своїй сторінці у Facebook снайпер ділиться фотографіями з України. В одному з постів він показав пайок армії РФ і подякував російським солдатам за те, що вони “доставили” йому їжу.

“Спасибі голодуючим російським солдатам, які пожертвували собою, щоб я міг поїсти. Сподіваюся, що зможу спробувати ще кілька таких пайків. І дякую, що залишили патрони та гранати після відступу. Деякі з моїх товаришів тепер озброєні навіть краще, ніж до вашого прибуття”, – написав Валі.

Читайте також:
Канадський снайпер “Валі”, котрий воював проти ІДІЛ, їде в Україну

Унікальних переглядів: 491
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Макрон зустрівся з мером Мелітополя

Президент Франції Еммануель Макрон зустрівся зі звільненим з полону росіян мером Мелітополя Запорізької області Іваном Федоровим. Про це президент Франції повідомив у п’ятницю, 1 квітня, на сторінці у ФБ....

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse