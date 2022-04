“В Україні неймовірні солдати”: канадський снайпер “Валі” ділиться враженнями від боїв з росіянами

Фото: La Torche et l'Épée - The Torch and Sword у ФБ

Відомий канадський снайпер з позивним “Валі” розповів, чому вирішив допомогти українським бійцям у війні проти Росії. Про це йдеться у сюжеті ТСН, показаному в рамках національного телемарафону 1 квітня. Зі слів військового, в Україну його покликав друг-військовослужбовець. Дізнавшись про війну, “Валі” вирішив стати добровольцем. “Ой, це так просто. Я просто не можу нічого не робити”, – розповів він. Вважається, що чоловік може ліквідувати до 40 супротивників в день, проте він відмахується від такої статистики. Каже, якщо буде можливість вбити 100 росіян, то натисне на пусковий гачок 100 разів. А буде один – вб’є одного. У розмові з журналістами снайпер розповів, що вражений хоробрістю українських військових. “В Україні неймовірні солдати. Одна з квартир була у вогні. Я піднявся вище. Я відчував себе як їжа, розумієш, яка готується на вогні. Так було жарко. А український снайпер залишався там, працював. Вогонь, все задимлене, а він там. І це тільки одна маленька історія про хоробрість українських воїнів”, – зазначив він. Снайпер зазначає, що йому подобається Україна, а українські бійці за цей час стали для нього друзями. “А взагалі я люблю цей ваш суп. Це найкращий суп у світі. Я знаю кілька слів – доброго ранку, спасибі, право, ліво, сюди, туди. “Слава Україні”, але мені складно вимовляти”, – розповів він. Своє ім’я він тримає в секреті. Однак відомо, що за професією Валі програміст, у вільний час пише код. У нього є дружина і маленький син. У “Валі” 12 років військового досвіду. Він воював на території Афганістану, Іраку та Сирії. Входить до складу 22-го Королівського полку Канади. На своїй сторінці у Facebook снайпер ділиться фотографіями з України. В одному з постів він показав пайок армії РФ і подякував російським солдатам за те, що вони “доставили” йому їжу. “Спасибі голодуючим російським солдатам, які пожертвували собою, щоб я міг поїсти. Сподіваюся, що зможу спробувати ще кілька таких пайків. І дякую, що залишили патрони та гранати після відступу. Деякі з моїх товаришів тепер озброєні навіть краще, ніж до вашого прибуття”, – написав Валі. Читайте також:

Редактор: Людмила Кліщук