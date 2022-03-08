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Канадський снайпер “Валі”, котрий воював проти ІДІЛ, їде в Україну

08/03/2022 17:32

Колишній снайпер Збройних сил Канади приєднається до українських військовослужбовців у боротьбі із російськими окупантами. Раніше чоловік уже отримав бойовий досвід у війні проти “Ісламської держави” (ІДІЛ).

Про це пише газета La Presse.

За словами військового, фото зруйнованих українських міст та обстріл мирного населення змусили його приєднатися до боротьби проти Росії.  

Колишній снайпер 22-го Королівського полку із позивним “Валі” має бойовий досвід кількох воєн. У 2015 році він самостійно вирушив до Іраку для боротьби зі збройним угрупованням “Ісламська держава”.

Також за плечима 40-річного чоловіка два відрядження до Афганістану в якості снайпера канадських збройних сил у період з 2009 по 2011 рік.

Колишній снайпер приїхав до України без зброї, проте каже, що в його рюкзаку буде протигаз, маскувальний костюм, який зазвичай використовують снайпери, бінокль та бойова куртка, яку він використав в Афганістані як бойове спорядження.

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