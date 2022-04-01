Новоград-Волинський відмовився від літери Z на гербі міста

Місто Новоград-Волинський у Житомирській області вирішило прибрати з герба міста букву Z, щоб він не асоціювався з російськими окупантами.
Таке рішення в четвер, 31 березня, ухвалила міська рада.
Депутати вирішили прибрати букву Z із зображень малого та повного гербів Новоград-Волинського. Літера означала першу назву міста – Звягель.
У міськраді пояснили своє рішення тим, що російські загарбники використовують цей символ у пропагандистських цілях та для маркування техніки.
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