Унаслідок ракетного удару по Миколаївській ОДА загинули вже 20 людей

Кількість жертв ракетного удару по Миколаївській обласної держадміністрації, завданого російськими військами 29 березня, зросла до 20 осіб.

Про це інформує у четвер, 31 березня, Головне управління ДСНС України у Миколаївській області.

Станом на 13:00 четверга 31 березня після влучання ворожої ракети в будівлю облдержадміністрації загинуло 20 людей: рятувальниками вилучили з-під завалів 19 тіл, ще 1 людина померла у реанімації.

О 7-й ранку 30 березня було відомо про 16 загиблих внаслідок руйнування ОДА.

Роботи тривають.

Нагадаємо, вранці 29 березня 8:45 у Миколаєві внаслідок обстрілу та влучання в дев’ятиповерхову адміністративну будівлю сталося руйнування центральної секції будівлі ОДА з 9 по 1 поверхи.

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