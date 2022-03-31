Помер легендарний екскапітан “Динамо” Василь Турянчик

Василь Турянчик

На 86-му році життя помер легендарний український футболіст Василь Турянчик.

Про це ввечері в четвер, 31 березня, повідомив міський голова Мукачева Андрій Балога.

Спортсмен народився 17 квітня 1935 року в Чинадієві на Закарпатті.

Футбольну освіту здобував у закарпатських командах. У 1959 році отримав запрошення від “Динамо”, де провів 10 років, став справжньою легендою і дослужився до звання капітана.

У чемпіонатах СРСР провів 308 ігор, забив 12 голів. Виграв чотири титули чемпіона і два Кубки, тричі потрапляв до щорічних рейтингів “33 найкращі футболісти СРСР”.

Ще у 2010 році Турянчика нагородили званням “Почесний громадянин Мукачева”, а цьогоріч на новому комплексі ДЮСШ йому було встановлено пам’ятник.

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