Шварценеггер звернувся до росіян. ВІДЕО

Голлівудський актор, колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер звернувся до росіян із довгою ілюстрованою промовою щодо війни в Україні, намагаючись донести правду, яку від них приховують.
Відеоролик поширюють у соцмережах 17 березня.
Актор і політик згадав свої зв’язки з російським народом, свого батька, який воював за Третій рейх під Ленінградом і потім все життя спокутував провину – таку саму, яку спокутуватимуть російські солдати, котрі прийшли з війною в Україну.
Кінозірка спростувала міф про потребу “денацифікацію” України.
Шварценеггер заявив, що це “незаконна” війна без жодного приводу, яку розв’язав уряд Росії у власних інтересах. Він показав страшні кадри воєнних злочинів військ РФ в Україні, закликав поширювати його звернення та припинити війну.
“Це не війна російського народу”, – сказав Шварценеггер.
Відео:
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