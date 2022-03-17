Шварценеггер звернувся до росіян. ВІДЕО

Звернення Шварценеггера було титроване російською мовою

Голлівудський актор, колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер звернувся до росіян із довгою ілюстрованою промовою щодо війни в Україні, намагаючись донести правду, яку від них приховують.

Відеоролик поширюють у соцмережах 17 березня.

Актор і політик згадав свої зв’язки з російським народом, свого батька, який воював за Третій рейх під Ленінградом і потім все життя спокутував провину – таку саму, яку спокутуватимуть російські солдати, котрі прийшли з війною в Україну.

Кінозірка спростувала міф про потребу “денацифікацію” України.

Шварценеггер заявив, що це “незаконна” війна без жодного приводу, яку розв’язав уряд Росії у власних інтересах. Він показав страшні кадри воєнних злочинів військ РФ в Україні, закликав поширювати його звернення та припинити війну.

“Це не війна російського народу”, – сказав Шварценеггер.

Відео:

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