Доставка гумвантажів до міста як спецоперація: журналіст розповів про ситуацію на Чернігівщині. ФОТО, ВІДЕО

Фото: Ігор Левенок/Facebook

У Чернігівській області єдиний шлях через Десну зараз став “дорогою життя” для обласного центру, який перебуває в блокаді. Доставка гуманітарних вантажів здійснюється під постійним ризиком ворожих обстрілів.

Про це вдень у четвер, 31 березня, розповів у фейсбуці журналіст Ігор Левенок.

“Привіт з моєї рідної Чернігівщини. Наші б’ють москалоту тут аж гай шумить! Але, на жаль, Чернігів поки в блокаді”, – написав він.

В обласному центрі зараз “фактично голод і гуманітарна катастрофа”.

Він зазначив, що єдиний шлях до місця переправи через Десну нині фактично став “дорогою життя”.

“Вчора волонтер, яки спробував дістатися туди загинув. Москальські недобитки бігають по лісосмугах і стріляють у все, що рухається. Тож “дорога життя” має нині такий вигляд. Мені сьогодні вдалося дістатися до вказаного пункту призначення. Доставили майже дві тони. Харчі, медикаменти, предмети гігієни і чотири генератори для лікарень”, – розповів Левенок.

Журналіст наголосив, що “зараз доправка гуманітарних вантажів до міста – це як спеціальна операція, і тільки (здійснюється, – “Н”) у взаємодії з місцевою владою та ЗСУ”.

Деталі не розголошують, проте вантаж потрапляє в Чернігів.

“Дякую усім за слова підтримки і за допомогу! Дякую окремо фундації УГКЦ “Карітас”, яка забезпечила пальним, медикаментами, продуктами, засобами гігієни. Окрема подяка добрим людям за генератори! Сльози нагортаються від слів подяки чернігівців. Це неабияк надихає! Люди телефонують і пропонують доставити усе, що зараз так необхідне Чернігову”, – сказав Левенок.

Також журналіст показав, який вигляд мають зараз дороги на Чернігівщині. На відео видно вирву від ворожих снарядів.

“Ось такі “прильотики”. Вочевидь, від 152-мм калібру. Не менше точно”, – зазначив Ігор Левенок.

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