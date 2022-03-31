Блокада РФ українських портів спричиняє підвищення цін на продукти в світі, – Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг

Блокування Російською Федерацією морських портів України створює величезні проблеми для всього світу, адже порушує глобальну продовольчу безпеку.

Про це на пресконференції з нагоди представлення Щорічної доповіді НАТО за 2021 рік заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає “Укрінформ” удень в четвер, 31 березня.

“Чорне море та бухти України є ключовим елементом для експорту зерна і продуктів харчування для решти світу. Тож російська блокада українських портів є не лише проблемою для України. Це велика проблема для людей в усьому світі, що спричиняє нестачу та підвищення цін на продукти. Тож дуже важливо, щоб ця блокада була завершена і щоб Україна знову могла вільно експортувати зерно на світові ринки, щоб нагодувати людей та зменшити глобальні ціни на продукти харчування”, – сказав Столтенберг

Він нагадав, що Чорне море має велику стратегічну вагу для НАТО. Три країни-союзниці (Туреччина, Болгарія та Румунія) та два ключові партнери Альянсу (Україна і Грузія) є прибережними державами.

Тож союзники по НАТО мають свою присутність у цьому регіоні та активно працюють із цими державами, проводять постійне повітряне спостереження.

“Російська блокада українських портів є проблемою, що має значення для більшості країн світу, ускладнює для них розвиток та забезпечення продуктами харчування. Це лише підкреслює необхідність завершення війни, щоб створити умови для збільшення комерційного руху у Чорному морі”, – додав Столтенберг.

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