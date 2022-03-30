Знову точна “Точка”: ЗСУ уразили склад боєприпасів під Бєлгородом

Росія визнала факт “інциденту” з вибухами в районі населених пунктів Красний Октябрь та Октябрський на південний захід від Бєлгорода, неподалік від кордону з Україною.

Про це йдеться в повідомленнях урядового агентства “РИА Новости” ввечері 29 березня.

Зазначається, що четверо “працівників силових структур” постраждали під час вибуху. А причиною вибухів, попередньо, став “людський фактор”.

У соцмережах, та і в провідних росЗМІ поширили фото і відео із множинними великими вибухами.

За даними з українського боку, йдеться про ракетне ураження складів боєприпасів на території країни-агресора.

“ЗСУ завдали точний удар ракетою “Точка-У” по складу ракетно-артилерійського озброєння ЗС РФ у селищі Октябрьское під Бєлгородом. Із цих складів Росія постачає боєприпаси для вбивства українців”, – написав у фейсбуці журналіст Юрій Бутусов.

“Судячи з вибуху та віддаленості складу, 19-та ракетна бригада ЗСУ проводять ефективні перемовини про демілітаризацію та денацифікацію Росії. Ось такий формат перемовин Україна підтримує одноголосно. Українці спрямують російську армію прямо у пекло”, – зазначив журналіст.

Нагадаємо, раніше українська ракета уразила великий десантний корабель “Саратов” у порту Бердянська.

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