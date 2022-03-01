“Точка У” вдарила по військовому аеродрому в Таганрозі

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Тактичний ракетний комплекс “Точка У” відпрацював по військовому аеродрому в Таганрозі Російської Федерації.

Про це повідомили українські журналісти і російські ЗМІ пообіді у вівторок, 1 березня.

Російське агентство РИА-Новости з посиланням на джерело в екстрених службах пише, що випущена з боку України ракета розірвалася в Таганрозі, ніхто не постраждав.

Припускають, що то була “Точка У”, уламки впали на аеродром.

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