“Точка У” вдарила по військовому аеродрому в Таганрозі

Тактичний ракетний комплекс “Точка У” відпрацював по військовому аеродрому в Таганрозі Російської Федерації.
Про це повідомили українські журналісти і російські ЗМІ пообіді у вівторок, 1 березня.
Російське агентство РИА-Новости з посиланням на джерело в екстрених службах пише, що випущена з боку України ракета розірвалася в Таганрозі, ніхто не постраждав.
Припускають, що то була “Точка У”, уламки впали на аеродром.
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