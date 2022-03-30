Росія не відмовилася від спроб захопити Київ та Чернігів, – Міноборони

У Міністерстві оборони України вважають, що росіяни поки що не відмовилися від спроб захопити або оточити Київ та Чернігів, незважаючи на заяви з РФ про кардинальне скорочення бойових дій на цих напрямках.
Про це заявив речник Міноборони Олександр Мотузяник на брифінгу в Медіацентрі “Україна” в середу, 30 березня.
“Станом на зараз, за нашою оперативною інформацією, ворог до кінця не відмовився від спроб захопити або принаймні оточити в тому числі і ці міста. Йдеться про столицю і про Чернігів.
Генеральний штаб ЗСУ відзначає певне часткове переміщення окремих підрозділів з Київського та Чернігівського напрямів. Водночас масового відведення російських військ з цих районів ми не спостерігаємо”, – сказав Мотузяник.
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