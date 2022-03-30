Ймовірно, Росія тимчасово відмовилася від блокування Києва, – Генштаб

Фото: пресслужба Генштабу ЗСУ

Росія у війні проти України зазнала значних втрат та, ймовірно, тимчасово відмовилася від блокування Києва. Вона перегруповує і зосереджує зусилля на наступі на Східну операційну зону та нарощує забезпечення військ на Донецькому та Таврійському напрямках.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 12-ту годину.

“На Волинському напрямку переміщення тактичних підрозділів противника та змін у їх складі не зафіксовано. У збройних силах республіки бєларусь тривають заходи оперативної та бойової підготовки”, – зазначається у повідомленні.

На Поліському напрямку війська Росії переміщуються уздовж кордону України з Білоруссю. Одночасно продовжується накопичення окупаційних військ у районі Чорнобильської АЕС, об’єкту “Укриття” та в зоні відчуження загалом. Зафіксовано рух змішаних колон ворожої техніки з населеного пункту Іванків в напрямку Чорнобильської АЕС.

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