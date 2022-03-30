Президент нагородив військових Держспецзв’язку

орденом “За мужність” ІІІ ступеня

ВИХВАТЕНКА Кирила Миколайовича (посмертно) — підполковника

КАМЗУ Олега Андрійовича (посмертно) — сержанта

ЛІЩУКА Василя Вікторовича (посмертно) — старшого сержанта

ТАРАНУХУ Олександра Валерійовича (посмертно) — полковника

ЯРОЩУКА Валерія Петровича — майстер-сержанта

орденом Данила Галицького

КЛЄПІКОВА Сергія Миколайовича — підполковника

СОРОКАЛІТУ Дениса Олександровича — капітана

медаллю “За бездоганну службу” ІІ ступеня

РЕПЛЯНЧУКА Олександра Васильовича — полковника

медаллю “За бездоганну службу” ІІІ ступеня

АНДРЕЄВА Арсена Володимировича — полковника

КАЛИТУ Ірину Анатоліївну — полковника

МУСІЄНКА Андрія Васильовича — полковника

ПОСТЕРНАКА Юрія Миколайовича — полковника.

Нагороджено 12 осіб. Зокрема четверо військових удостоєні ордена “За мужність” ІІІ ступеня посмертно.

Раніше зі ЗМІ стало відомо, що 9 березня в Мирополі на Житомирщині поховали двох воїнів-зв’язківців, які загинули ще 24 лютого, в перший день російського вторгнення. Молодший сержант Олег Камза 2000 р.н. ніс службу у 8-му ТВУЗі (територіальний вузол урядового зв’язку) в Одесі, виконував бойові завдання спільно зі зв’язківцями 10 ТВУЗу. Старший сержант Василь Ліщук 1983 р.н. у Держспецзв’язку – з 2018 року.

2 березня обірвалося життя керівника одного з підрозділів Держспецзв’язку в Харківській області полковника Олександра Таранухи 1978 р.н. Він загинув, захищаючи Харків.

Іншим указом, №185/2022, президент присвоїв військове звання бригадного генерала Юрію Щиголю – голові Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, а також Сергію Зотьку – начальнику Головного управління урядового зв’язку ДССЗЗІ.

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