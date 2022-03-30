Президент нагородив військових Держспецзв’язку

Президент Володимир Зеленський нагородив воїнів-зв’язківців. Про це йдеться в указах глави держави від 29 березня.
Указом №186/2022 “Про відзначення державними нагородами України” за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі нагороджено:
ВИХВАТЕНКА Кирила Миколайовича (посмертно) — підполковника
КАМЗУ Олега Андрійовича (посмертно) — сержанта
ЛІЩУКА Василя Вікторовича (посмертно) — старшого сержанта
ТАРАНУХУ Олександра Валерійовича (посмертно) — полковника
ЯРОЩУКА Валерія Петровича — майстер-сержанта
КЛЄПІКОВА Сергія Миколайовича — підполковника
СОРОКАЛІТУ Дениса Олександровича — капітана
РЕПЛЯНЧУКА Олександра Васильовича — полковника
АНДРЕЄВА Арсена Володимировича — полковника
КАЛИТУ Ірину Анатоліївну — полковника
МУСІЄНКА Андрія Васильовича — полковника
ПОСТЕРНАКА Юрія Миколайовича — полковника.
Нагороджено 12 осіб. Зокрема четверо військових удостоєні ордена “За мужність” ІІІ ступеня посмертно.
Раніше зі ЗМІ стало відомо, що 9 березня в Мирополі на Житомирщині поховали двох воїнів-зв’язківців, які загинули ще 24 лютого, в перший день російського вторгнення. Молодший сержант Олег Камза 2000 р.н. ніс службу у 8-му ТВУЗі (територіальний вузол урядового зв’язку) в Одесі, виконував бойові завдання спільно зі зв’язківцями 10 ТВУЗу. Старший сержант Василь Ліщук 1983 р.н. у Держспецзв’язку – з 2018 року.
2 березня обірвалося життя керівника одного з підрозділів Держспецзв’язку в Харківській області полковника Олександра Таранухи 1978 р.н. Він загинув, захищаючи Харків.
Іншим указом, №185/2022, президент присвоїв військове звання бригадного генерала Юрію Щиголю – голові Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, а також Сергію Зотьку – начальнику Головного управління урядового зв’язку ДССЗЗІ.
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