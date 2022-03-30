Home / Війна / Президент нагородив військових Держспецзв’язку

Президент нагородив військових Держспецзв’язку

30/03/2022 00:54

Президент Володимир Зеленський нагородив воїнів-зв’язківців. Про це йдеться в указах глави держави від 29 березня.

Указом №186/2022 “Про відзначення державними нагородами України” за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі нагороджено:

  • орденом “За мужність” ІІІ ступеня

ВИХВАТЕНКА Кирила Миколайовича (посмертно) — підполковника
КАМЗУ Олега Андрійовича (посмертно) — сержанта
ЛІЩУКА Василя Вікторовича (посмертно) — старшого сержанта
ТАРАНУХУ Олександра Валерійовича (посмертно) — полковника
ЯРОЩУКА Валерія Петровича — майстер-сержанта

  • орденом Данила Галицького

КЛЄПІКОВА Сергія Миколайовича — підполковника
СОРОКАЛІТУ Дениса Олександровича — капітана

  • медаллю “За бездоганну службу” ІІ ступеня

РЕПЛЯНЧУКА Олександра Васильовича — полковника

  • медаллю “За бездоганну службу” ІІІ ступеня

АНДРЕЄВА Арсена Володимировича — полковника
КАЛИТУ Ірину Анатоліївну — полковника
МУСІЄНКА Андрія Васильовича — полковника
ПОСТЕРНАКА Юрія Миколайовича — полковника.

Нагороджено 12 осіб. Зокрема четверо військових удостоєні ордена “За мужність” ІІІ ступеня посмертно.

Раніше зі ЗМІ стало відомо, що 9 березня в Мирополі на Житомирщині поховали двох воїнів-зв’язківців, які загинули ще 24 лютого, в перший день російського вторгнення. Молодший сержант Олег Камза 2000 р.н. ніс службу у 8-му ТВУЗі (територіальний вузол урядового зв’язку) в Одесі, виконував бойові завдання спільно зі зв’язківцями 10 ТВУЗу. Старший сержант Василь Ліщук 1983 р.н. у Держспецзв’язку – з 2018 року.

2 березня обірвалося життя керівника одного з підрозділів Держспецзв’язку в Харківській області полковника Олександра Таранухи 1978 р.н. Він загинув, захищаючи Харків.

Іншим указом, №185/2022, президент присвоїв військове звання бригадного генерала Юрію Щиголю – голові Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, а також Сергію Зотьку – начальнику Головного управління урядового зв’язку ДССЗЗІ.

Читайте також:
Укртелеком оговтується після масованої кібератаки

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Під завалами Миколаївської ОДА знайшли тіла вже 12 людей. Постраждало – 33

Під час розбирання завалів будівлі Миколаївської обласної державної адміністрації рятувальники вилучили тіла 12 загиблих. Про це у вівторок, 29 березня, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій. На місці руйнування деблоковано...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse