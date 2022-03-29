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Укртелеком оговтується після масованої кібератаки

29/03/2022 00:19

У Держспецзв’язку повідомили про масовану кібератаку на “Укртелеком”.

Як зазначив голова відомства Юрій Щиголь, наразі атака нейтралізована, триває відновлення надання послуг.

“Сьогодні на IT-інфраструктуру «Укртелекому» була здійснена потужна ворожа кібератака. Задля збереження мережевої інфраструктури та продовження надання сервісів ЗСУ, іншим військовим формуванням та користувачам критичної інфраструктури, «Укртелеком» тимчасово обмежив надання послуг для більшості приватних користувачів та бізнес-клієнтів”, – ідеться у вечірньому повідомленні.

“Фахівці Держспецзв’язку оперативно відреагували на ситуацію, завдяки чому атаку було відбито. Тож тепер «Укртелеком» має можливість почати відновлення надання послуг клієнтам”, – зазначили в Держспецзв’язку.

В “Укртелекомі” повідомляли про “тимчасові складнощі зі встановленням нових інтернет-сесій у клієнтів”.

“Працюємо, щоб якомога швидше відновити стабільну роботу”, – вказали в компанії.

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Україна

Укртелеком оговтується після масованої кібератаки

У Держспецзв’язку повідомили про масовану кібератаку на “Укртелеком”. Як зазначив голова відомства Юрій Щиголь, наразі атака нейтралізована, триває відновлення надання послуг. “Сьогодні на IT-інфраструктуру «Укртелекому» була здійснена потужна ворожа...

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