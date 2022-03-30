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Данська мережа JYSK повністю йде з Росії

30/03/2022 16:13

Данська мережа меблевих магазинів JYSK після того, як тимчасово зачинила магазини в РФ 3 березня, вирішила повністю розірвати бізнес з агресором.

Про це повідомила пресслужба компанії.

“Усі магазини JYSK в Росії тимчасово закриті з 3 березня. Сьогодні JYSK оголошує, що закриття буде постійним, і що JYSK повністю виходить з Росії. Після чотирьох тижнів тимчасового закриття магазинів JYSK в Росії стало ясно, що JYSK закриється назавжди і повністю покине Росію”, – йдеться у заяві.

Президент і генеральний директор JYSK Ян Бьоґ зазначив, що компанія приїхала в Росію з бажанням надати вигідну пропозицію населенню Росії, і почала роботу з гарним стартом. Однак у нинішній ситуації команда менеджменту та наші власники не бачать альтернативи закриттю діяльності в Росії.

Починаючи з 31 березня, магазини JYSK в Росії тимчасово відкриються, щоб здійснити розпродаж, щоб спустошити магазини. Після того, як продукти в магазинах будуть розпродані, магазини будуть закриті назавжди. Співробітники JYSK отримають заробітну плату відповідно до місцевих правил у рамках закриття.

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