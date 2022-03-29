Припинення вогню недостатньо для скасування санкцій проти РФ, – Джонсон

Угоди про припинення вогню між Росією та Україною буде недостатньо для скасування санкцій проти країни-агресора.
Про це заявив прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон на засіданні кабінету міністрів у вівторок, 29 березня, передає Reuters.
“Прем’єр-міністр сказав, що саме припинення вогню не стане причиною для зняття санкцій Великобританії з Росії”, – сказав прессекретар Джонсона журналістам, розповідаючи про засідання кабінету міністрів.
“Він сказав, що тиск на (президента Росії Володимира) Путіна необхідно посилити як шляхом подальших економічних заходів, так і надання військової допомоги, щоб Росія повністю змінила курс”, – додав він.
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