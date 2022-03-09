Home / Війна / Після поразки Росія має повернути Україні всі захоплені території й сплатити репарації, – Джонсон

Після поразки Росія має повернути Україні всі захоплені території й сплатити репарації, – Джонсон

09/03/2022 12:27

Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що після поразки Росія має повернути Україні всі захоплені території й сплатити репарації.

Він визнав, що Захід зробив помилку в 2014 році, коли вів мирні переговори, намагаючись нормалізувати відносини з росією у рамках нормандського формату, пише в середу, 9 березня “Укрінформ”.

“Я не бачу жодного шляху, жодних можливостей, щоб ми могли повернутися до нормальних відносин без повного залишення Росією територій, які вона захопила, без сплати репарацій тощо”, – наголосив британський прем’єр.

Джонсон підкреслив, що хотів би знайти якесь дипломатичне вирішення. Однак, він визнав, що “складно знайти можливість для ведення серйозних переговорів із кимось, хто зараз атакує і нищить твою країну”.

“Я переконаний: якщо ми залишимося єдиними в підтримці героїчного опору українців, то Путін остаточно програє”, – підкреслив Джонсон.

Він додав, що після поразки росії потрібно працювати над тим, щоб відбудувати Україну, створити для неї новий план Маршалла.

Читайте також:
Зеленський – до росіян: Вчіть слова “репарації”, “контрибуції”. Відшкодуєте усе, що зробили проти України

Унікальних переглядів: 256
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

У Харкові відновлено українське телевізійне мовлення

У Харкові відновлено українське телевізійне мовлення. Телевежа в Харкові постраждала від обстрілу окупантами 6 березня. Про це вранці в середу, 9 березня, повідомили в пресслужбі Генштабу ЗСУ.  Наразі харків’янам...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse