Після поразки Росія має повернути Україні всі захоплені території й сплатити репарації, – Джонсон

Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що після поразки Росія має повернути Україні всі захоплені території й сплатити репарації.
Він визнав, що Захід зробив помилку в 2014 році, коли вів мирні переговори, намагаючись нормалізувати відносини з росією у рамках нормандського формату, пише в середу, 9 березня “Укрінформ”.
“Я не бачу жодного шляху, жодних можливостей, щоб ми могли повернутися до нормальних відносин без повного залишення Росією територій, які вона захопила, без сплати репарацій тощо”, – наголосив британський прем’єр.
Джонсон підкреслив, що хотів би знайти якесь дипломатичне вирішення. Однак, він визнав, що “складно знайти можливість для ведення серйозних переговорів із кимось, хто зараз атакує і нищить твою країну”.
“Я переконаний: якщо ми залишимося єдиними в підтримці героїчного опору українців, то Путін остаточно програє”, – підкреслив Джонсон.
Він додав, що після поразки росії потрібно працювати над тим, щоб відбудувати Україну, створити для неї новий план Маршалла.
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