У ЄС погодили план із 10 пунктів щодо біженців із України

Рада Європейського Союзу одноголосно дала згоду на план із 10 пунктів щодо підтримки українських біженців, а також країн Європейського Союзу, які приймають основну частину з них.
Про це за підсумками позачергового засідання міністрів внутрішніх справ країн ЄС і Шенгенської зони заявили глава МВС Франції Жераль Дарманен і єврокомісарка з внутрішніх справ Йлва Йоханссон, повідомила “Німецька хвиля” ввечері в понеділок, 28 березня.
У засіданні, яке відбулося в Брюсселі взяв участь через відеозв’язок міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.
План передбачає також розробку заходів із протидії експлуатації українських біженців кримінальними угрупованнями, зазначила Йоханссон.
Загалом же до Євросоюзу прибули 3,8 мільйона українських біженців, з яких половина – діти, зауважила Йоханссон.
Також єврокомісарка вважає, що Європейський Союз має створити стимули для українців, які прибули під час війни до Польщі, переїхати до інших країн ЄС.
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