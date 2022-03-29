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У ЄС погодили план із 10 пунктів щодо біженців із України

29/03/2022 09:32

Рада Європейського Союзу одноголосно дала згоду на план із 10 пунктів щодо підтримки українських біженців, а також країн Європейського Союзу, які приймають основну частину з них.

Про це за підсумками позачергового засідання міністрів внутрішніх справ країн ЄС і Шенгенської зони заявили глава МВС Франції Жераль Дарманен і єврокомісарка з внутрішніх справ Йлва Йоханссон, повідомила “Німецька хвиля” ввечері в понеділок, 28 березня.

У засіданні, яке відбулося в Брюсселі взяв участь через відеозв’язок міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

“Цей план передбачає створення платформи ЄС з реєстрації всіх тих, хто прибуває та тих, хто подається на тимчасовий захист”, – пояснила Йоханссон перший пункт схваленого плану.
Зараз ця реєстрація відбувається лише в рамках кожної держави Євросоюзу, без обміну інформацією між національними системами.

План передбачає також розробку заходів із протидії експлуатації українських біженців кримінальними угрупованнями, зазначила Йоханссон.

Окремий пункт стосується прийому дітей, зокрема тих, які прибули на територію Євросоюзу без дорослих. Також у Раді ЄС вирішили активувати спеціальну платформу з протидії криміналу, аби уникнути загроз безпеці.

За даними єврокомісарки, кількість біженців з України, які прибувають на територію ЄС, скорочується. Якщо у пікові дні прибували понад 200 тисяч людей, які рятуються від війни Росії проти України, то тепер ця цифра скоротилася до 40 тисяч.

Загалом же до Євросоюзу прибули 3,8 мільйона українських біженців, з яких половина – діти, зауважила Йоханссон.

Також єврокомісарка вважає, що Європейський Союз має створити стимули для українців, які прибули під час війни до Польщі, переїхати до інших країн ЄС.

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