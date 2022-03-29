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Росіяни викрали міського голову Голої Пристані Олександра Бабича

29/03/2022 19:22

На Херсонщині російські окупанти викрали міського голову Голої Пристані Олександра Бабича. За фактом викрадення посадовця прокуратура розпочала кримінальне провадження.

Про це повідомляє пресслужба офісу генерального прокурора у вівторок, 29 березня.

“За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)”, – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, 28 березня військовослужбовці збройних сил РФ, погрожуючи вогнепальною зброєю, викрали та утримують в заручниках голову Голопристанської міської ради.

Українські правоохоронці встановлюють обставини викрадення та причетних до злочину осіб. Окрім того, 29 березня у Херсонській ОВА повідомили про викрадення керівника Милівської ОТГ Олега Яхнієнка.

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Україна

Росіяни викрали міського голову Голої Пристані Олександра Бабича

На Херсонщині російські окупанти викрали міського голову Голої Пристані Олександра Бабича. За фактом викрадення посадовця прокуратура розпочала кримінальне провадження. Про це повідомляє пресслужба офісу генерального прокурора у вівторок, 29 березня. “За процесуального...

Війна з Росією

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