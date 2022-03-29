Пентагон прискорить виробництво “Стінгерів” і “Джавелінів”, – CNN

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Міністерство оборони США планує прискорити виробництво зенітних ракет “Стінгер” і протитанкових ракет “Джавелін” для поповнення запасів, які закінчуються через відправку їх до України.

Про це у вівторок, 29 березня, інформує CNN із посиланням на представників Пентагону.

Згідно з недавнім списком побажань у військовій допомозі, Україна хоче щодня отримувати із США 500 протитанкових ракет Javelin та 500 зенітних ракет Stinger.

Виробничу лінію Stinger було зупинено, а потім перезапущено для виконання замовлення на продаж за кордоном.

Прессекретар Білого Дому повідомив, що розглядаються варіанти збільшення виробничих потужностей та скорочення термінів виробництва.

За даними Пентагону, протитанковий комплекс Javelin перебуває в режимі повного виробництва. Проте Міноборони США намагається збільшити виробництво.

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