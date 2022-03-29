Нідерланди висилають 17 дипломатів РФ за обвинуваченням у шпигунстві, – ЗМІ

Нідерланди висилають 17 російських дипломатів, оскільки, за даними спецслужб, насправді вони були шпигунами.
Про це повідомляє у вівторок, 29 лютого, пише “Європейська правда”.
Посла Росії в Нідерландах викликали у вівторок в МЗС, щоб повідомити йому про рішення.
Дипломати, підозрювані в шпигунстві, мають покинути країну протягом двох тижнів. “У цих людей написано дипломат на візитній картці, коли вони насправді роблять щось зовсім інше. Ми прийняли це рішення заради безпеки Нідерландів”, – заявив міністр закордонних справ Вопке Гукстра, не уточнивши деталей.
Висилка також була узгоджена з іншими країнами, які раніше висилали російських дипломатів, такими як США, Польща та Болгарія.
Густра зазначив, що Росія у відповідь також, ймовірно, висилатиме нідерландських дипломатів.
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