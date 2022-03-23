Польща вишле десятки російських дипломатів за шпигунство

Російське посольство у Варшаві. Фото: Paweł Supernak/PAP

Республіка Польща вишле з країни близько 40 російських дипломатів за їхню діяльність, несумісну зі статусом дипломата. Йдеться зокрема про шпигунство.

Про це вранці в середу, 23 березня, інформує польський сайт Onet.

Посла РФ у Польщі Сергія Андрєєва сьогодні терміново викликали до штаб-квартири польського МЗС.

Список російських дипломатів, які, на думку польської влади, вели на території Польщі несумісну з Віденською конвенцією про дипломатичні відносини діяльність, налічує близько 40 прізвищ.

До них належать, зокрема, співробітники посольства Росії у Варшаві.

За словами інформаторів видання, усі ці дипломати становили загрозу безпеці Республіки Польща, а їхню діяльність можна вважати актами шпигунства на користь іноземної держави.

Ця інформація офіційно має бути оприлюднена Міністерством закордонних справ сьогодні вдень.

Згодом представник Агентства внутрішньої безпеки Польщі Станіслав Жарин підтвердив, що влада країни склала список з 45 російських дипломатів, яких підозрюють у шпигунстві.

Читайте також:

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 28 – 23.03.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ