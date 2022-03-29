Кількість загиблих внаслідок атаки на Миколаївську ОДА зросла до семи людей

Вранці 29 березня російські війська обстріляли будівлю ОДА у Миколаєві.
Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.
В пресслужбі ДСНС повідомили, що влучання сталося у дев’ятиповерхову адміністративну будівлю. Відбулося руйнування центральної секції будівлі з 9 по 1 поверхи, без горіння.
Нагадаємо, вранці 29 березня 8:45 у Миколаєві внаслідок обстрілу та влучання в дев’ятиповерхову адміністративну будівлю сталося руйнування центральної секції будівлі ОДА з 9 по 1 поверхи.
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