Кількість загиблих внаслідок атаки на Миколаївську ОДА зросла до семи людей

Миколаївська ОДА після ракетного удару

Вранці 29 березня російські війська обстріляли будівлю ОДА у Миколаєві.

Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

В пресслужбі ДСНС повідомили, що влучання сталося у дев’ятиповерхову адміністративну будівлю. Відбулося руйнування центральної секції будівлі з 9 по 1 поверхи, без горіння.

Нагадаємо, вранці 29 березня 8:45 у Миколаєві внаслідок обстрілу та влучання в дев’ятиповерхову адміністративну будівлю сталося руйнування центральної секції будівлі ОДА з 9 по 1 поверхи.

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