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Договір про гарантії безпеки України має бути схвалено на референдумі, – Подоляк

29/03/2022 16:58

Договір про гарантії безпеки України має бути схвалено на референдумі.

Про це повідомив радник глави офісу президента України Михайло Подоляк на брифінгу за підсумками переговорів з російською делегацією у Стамбулі у вівторок, 29 березня.

“Імплементація рішення договору щодо гарантій безпеки буде йти за такою процедурою: спочатку це буде референдум, на якому всі громадяни України висловлять свою позицію щодо цього договору, щодо того, як він має працювати. Після цього буде йти ратифікація парламентами країн-гарантів та парламентом України. Це ключове. Тобто ми маємо отримати підтримку суспільства, щоб цей договір дійсно був консолідуючий для нас”, – сказав Подоляк , якого цитує “Інтерфакс”.

За його словами, в окремому пункті договору пропонується зафіксувати позицію України та Росії протягом 15 років проводити двосторонні переговори з питань Криму та Севастополя.

“Окремим пунктом ми пропонуємо російській стороні таке: що Україна і Росія не будуть протягом цього часу, терміну, поки будуть іти переговори, використовувати військові чи збройні якісь сили для того, щоб вирішити питання Криму”, – зазначив Подоляк.

Він додав, що питання щодо територій ОРДЛО обговорюватимуть у рамках переговорів між президентами України та РФ Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним.

“Що стосується території ОРДЛО, то ці питання винесені в окремий пункт, який буде проговорюватись вже в рамках переговорів між президентами України та РФ. Тобто всі спірні питання більш-менш вже проговорені, наші пропозиції зроблені”, – зазначив Подоляк.

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