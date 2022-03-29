Договір про гарантії безпеки є можливим форматом закінчення війни, – Чалий

Гарантії безпеки для України є можливим дипломатичним форматом завершення війни.
Про це заявив на брифінгу в Стамбулі у вівторок, 29 березня, колишній заступник міністра закордонних справ України Олександр Чалий.
“Це можливість відновити дипломатичними засобами територіальну цілісність і безпеку України”, – заявив дипломат, якого цитує агентство “Інтерфакс”.
За його словами, “ключова вимога – чіткі юридично зобов’язальні гарантії Україні, які за своїм змістом і формою мають бути аналогічними частині 5 статуту НАТО.
“Якщо Україна буде об’єктом будь-якої агресії, будь-якого військового нападу або операції, ми маємо право впродовж трьох днів вимагати міжнародних консультацій, і якщо впродовж трьох днів ці консультації не дали ніякого результату, країни-гаранти повинні надати нам військову допомогу, зброю або навіть закрити повітряний простір”, – сказав Чалий.
“Якщо нам вдасться закріпити ці ключові положення, Україна буде в позиції зафіксувати свій статус фактично позаблокової та без’ядерної держави у формі постійного нейтралітету”, – сказав він.
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