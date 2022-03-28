У російських військ збільшуються проблеми із забезпеченням, – МО Британії

Ситуація з матеріально-технічним забезпеченням російських військ погіршується, зокрема, через агресивний супротив українців.
Про це в понеділок, 28 березня, інформує пресслужба міноборони Великої Британії.
“Постійна нестача матеріально-технічного забезпечення посилюється через триваючу відсутність динаміки (рухатися вперед, – “Н”) й морального духу серед російських військових, а також агресивний супротив з боку українців”, – йдеться в повідомленні.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 28 March 2022
Find out more about the UK government’s response: https://t.co/7lfm6YBINs
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/RlINL4mY0l
— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 28, 2022
У британському Міноборони також додали, що в районі Маріуполя тривають запеклі бої, адже Росія намагається захопити місцевий порт.
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