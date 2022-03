У російських військ збільшуються проблеми із забезпеченням, – МО Британії

Ситуація з матеріально-технічним забезпеченням російських військ погіршується, зокрема, через агресивний супротив українців.

Про це в понеділок, 28 березня, інформує пресслужба міноборони Великої Британії.

“Постійна нестача матеріально-технічного забезпечення посилюється через триваючу відсутність динаміки (рухатися вперед, – “Н”) й морального духу серед російських військових, а також агресивний супротив з боку українців”, – йдеться в повідомленні.

