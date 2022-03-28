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Починають повертатися: Словенія відправила до Києва тимчасового повіреного, ексспостерігача ОБСЄ

28/03/2022 12:07

До столиці України почали повертатися західні дипломати. У Києві розпочав свою роботу тимчасово повірений у справах Республіки Словенія в Україні Боштьян Лесяк.

Про це вранці в понеділок, 28 березня, повідомила пресслужба міністерства закордонних справ Словенії.

“Боштьян Лесяк благополучно прибув до Києва, де розпочне роботу як тимчасовий повірений у справах Республіки Словенія в Україні”, – йдеться у повідомленні.

На фото дипломат стоїть біля словенського посольства у столиці України.

“Місто порожнє, вдалині чути сигнали тривоги і вибухи, в інших, які залишилися у столиці, життя йде нормально”, – прокоментував свій приїзд Лесяк.

За інформацією міністерства, відповідальний за Україну посол Словенії Томаж Менцін, який на початку війни виїхав із Києва, продовжує свою роботу з міста Жешув на польсько-українському кордоні, де також працюють багато інших послів, акредитованих в Україні.

Лесяк – підполковник словенської армії. Він був цивільним членом спостережної місії Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) в Україні у період з 2015 по 2019 рік на Донбасі.
Як інформує Primorske, Лесяк працював у Міноборони, але відповідно до закону про закордонні справи його мали направити в Україну за дорученням МЗС.

Прем’єр-міністр Янез Янша раніше заявив, що словенська дипломатична місія в Києві працюватиме на рівні тимчасового повіреного у справах з повними повноваженнями на час надзвичайної ситуації.

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