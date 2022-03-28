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Румунія слідом за Туреччиною виявила міну в Чорному морі біля свого узбережжя

28/03/2022 14:08

Біля узбережжя Румунії виявили морську міну, яка дрейфувала.

Про це вдень в понеділок, 28 березня, повідомила пресслужба міністерства національної оборони Румунії.

Мінний тральщик “Віцеадмірал Костянтин Балеску” почав пошукові роботи у зоні за 70-72 км від берега в районі міст Корбу та Неводарі.

Міну помітили моряки з румунського риболовецького судна “Олімпус-1” вранці 28 березня в районі Капу Мідія. Капітан доповів про неї о 8:10. Керівництво військово-морських сил після цього віддало розпорядження про пошукову операцію.

Міноборони Туреччини раніше сьогодні також заявило про виявлення міни в Чорному морі неподалік від кордону з Болгарією, її нейтралізують.

26 березня Туреччина перекривала рух суден протокою Босфор через міну, ймовірно, одну з тих, якими Росія замінувала Чорне море. Сапери знешкодили її, після чого навігацію протокою відновили.

Туреччина після цього звернулася до української та російської сторін із запитом про консультації.

Раніше Росія замінувала ділянки Чорного моря поблизу України та поширила через держагенції інформацію про те, що ці міни можуть дістатися Босфору. Російські джерела повідомляли про розміщення 420 мін.

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