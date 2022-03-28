Росіяни взяли в полон журналіста Юрія Хилюка

Кореспондент інформаційної агенції УНІАН Дмитро Хилюк перебуває в полоні російських військових.
Про це у понеділок, 28 березня, повідомила його колега, журналістка Наталія Богута, а також організація “Медійна ініціатива за права людини”.
“За нашими даними, його забрали окупанти ще на початку березня і зараз утримують у пункті для полонених у місті Димер Київської області”, – зазначила Богута.
Журналістка також додала, що медіаспільноста повідомила про факт затримання та місце утримання Хилюка Центр з обміну, СБУ, Офіс президента та генпрокурорку Ірину Венедіктову.
«Медійна ініціатива за права людини» посилається на вже звільнених із полону чоловіків, які стверджують, що бачили Хилюка в будівлі одного з підприємств у Димері.
Читайте також:
На лінії фронту під Києвом зник журналіст Макс Левін
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!