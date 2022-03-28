Росіяни взяли в полон журналіста Юрія Хилюка

Дмитро Хилюк. Фото з ФБ

Кореспондент інформаційної агенції УНІАН Дмитро Хилюк перебуває в полоні російських військових.

Про це у понеділок, 28 березня, повідомила його колега, журналістка Наталія Богута, а також організація “Медійна ініціатива за права людини”.

“За нашими даними, його забрали окупанти ще на початку березня і зараз утримують у пункті для полонених у місті Димер Київської області”, – зазначила Богута.

Журналістка також додала, що медіаспільноста повідомила про факт затримання та місце утримання Хилюка Центр з обміну, СБУ, Офіс президента та генпрокурорку Ірину Венедіктову.

«Медійна ініціатива за права людини» посилається на вже звільнених із полону чоловіків, які стверджують, що бачили Хилюка в будівлі одного з підприємств у Димері.

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