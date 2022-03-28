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Подвиг двох Громадських: батько-екскомбат прийшов на допомогу синові в його першому бою і загинув

28/03/2022 00:24

Колишній командир батальйону 58-ї мотопіхотної бригади ЗСУ Олег Громадський у день російського вторгнення як простий солдат прийшов на допомогу своєму сину – юному командиру взводу бригади НГУ – і героїчно загинув у бою на підходах до Харкова.

Про це розповів журналіст Юрій Бутусов, який взяв інтерв’ю у нацгвардійця Євгена Громадського – Героя України.

“Це просто неймовірна історія сучасної України. Батько, колишній комбат, пішов добровольцем на позицію свого сина, 22-річного лейтенанта Нацгвардії, в день російського вторгнення (24 лютого), щоб допомогти синові в першому у його житті бою. Лейтенант і п’ятеро його бійців-строковиків прийняли свій перший бій на мосту в П’ятихатках (північне передмістя Харкова – “Н”) і зупинили колону російських військ, знищили “два “гради” і дві інші машини, захопили двох полонених, витратили всі гранатомети”, – написав Бутусов у фейсбуці.

“Прикриваючи в цьому бою свого сина, загинув мій друг, відомий громадський та військовий діяч Олег Громадський, колишній комбат 16-го батальйону 58-ї бригади, який перед війною жив цивільним життям. А його 22-річний син Євген, командир взводу бригади Нацгвардії у Харкові, за цей бій нагороджений званням Герой України. Тепер він воює на передовій за двох”, – розповів журналіст.

Євгеній та Олег Громадський

За словами Бутусова, перед війною Олег Громадський дуже хотів створити свій батальйон тероборони, але не отримав такої можливості. “І тоді він пішов у бій за рідний Харків як простий Воїн, як батько, як великий Громадянин України”.

Юрій Бутусов поширив відеоінтерв’ю з сином полеглого (“Під час прориву він лишився сам”):

Євген Громадський – представник сьомого покоління військових у родині.

Його батько Олег Громадський – почесний громадянин Харкова, підполковник запасу. Воював у зоні АТО на чолі 16-го окремого мотопіхотного батальйону 58 омпбр. Ця бригада однією з перших зайшла на Авдіївську промзону й утримувала її протягом 258 днів. Мати Євгена Наталія також служила в АТО.

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