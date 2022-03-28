Заступник головкома генерал Мойсюк перевірив позиції ЗСУ в лісах Київщини. ФОТО

Фото: пресслужба Генштабу ЗСУ

Заступник Головнокомандувача Збройних Сил України генерал-лейтенант Євген Мойсюк перевірив позиції Сил оборони біля Києва.

Про це у понеділок, 28 березня, повідомили в пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.

Він поспілкувався з особовим складом, відзначив високий моральний дух і мотивацію воїнів. Вручив пам’ятні коїни кращим військовослужбовцям.

Мойсюк відзначив, що противник застосовує весь спектр наявного озброєння проти військових і цивільних громадян України: від стрілецької зброї різного калібру, ракетних систем залпового вогню до ракет «Калібр» та «Іскандер».

За словами генерал-лейтенанта Євгена Мойсюка, героїчному спротиву захисників України сприяє допомога місцевих мешканців.

“Саме єдність народу та війська допомагає формувати стійкість і визвольний порив”, – наголосив Мойсюк.

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