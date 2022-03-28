До Росії вивезли близько 600 трупів бійців 47-ї танкової дивізії, – ГШ

Українська розвідка отримала інформацію про те, що за останні п’ять днів з України до Нижньогородської області РФ вивезли майже 600 трупів знищених солдатів із 47-ї дивізії 1 ТА ЗС РФ.

Про це йдеться в нічному зведенні Генштабу ЗСУ за підсумками доби 27 березня.

“Збройні Сили України продовжують завдавати значних втрат ворогу. За наявною інформацією, протягом останніх п’яти діб до військових гарнізонів Нижегородської області привезено близько 600 тіл загиблих на території України військовослужбовців, більшість з яких проходили службу у 47-й танковій дивізії 1-ї танкової армії Західного військового округу”, – сказано в повідомленні ГШ.

Варто зазначити, що створену 1946 року 47-му дивізію ЗС Росії було розформовано у грудні 2005 року (на той час вона називалася “1147-ма танкова дивізія”).

Однак у лютому 2022 року дивізія була відновлена ​​як 47-ма гвардійська танкова Нижньодніпровська Червонопрапорна ордена Богдана Хмельницького дивізія – під вторгнення в Україну.

Пункт її дислокації – селище Муліне у Володарському районі Нижньогородської області.

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