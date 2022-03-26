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Від початку російської агресії загинуло 136 дітей, – ОГП

26/03/2022 09:59

Станом на ранок 26 березня від початку повномасштабної збройної агресії Російської Федерації в Україні загинуло 136 дітей. Поранення різного ступеня тяжкості отримали 199 дітей.

Про це вранці в суботу інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

Зазначається, що найбільше постраждало дітей у Київській області – 64, Харківській – 44, Донецькій – 50, Чернігівській – 38, Миколаївській – 28, Луганській – 25, Запорізькій – 17, Херсонській області – 20 та в Києві – 16.

  • 25 березня внаслідок обстрілу військовими РФ на Донеччині загинула 9-річна дитина, ще одна отримала поранення.
  • 24 березня 13-річна дівчинка з селища на Миколаївщині внаслідок артобстрілу російськими військовими отримала численні поранення обличчя.
  • 23 березня через обстріл окупантами пішохідного моста в місті Чернігів родина з 11-річним хлопчиком отримали тілесні ушкодження у вигляді осколкових поранень.

Через щоденні бомбардування та обстріли пошкоджено 570 закладів освіти, 73 з яких зруйновано повністю.

Крім того, постраждали від ворожого вогню понад 40 закладів для дітей, серед яких лікувальні, школи мистецтв, спортивні об’єкти, бібліотеки.

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Україна

Від початку російської агресії загинуло 136 дітей, – ОГП

Станом на ранок 26 березня від початку повномасштабної збройної агресії Російської Федерації в Україні загинуло 136 дітей. Поранення різного ступеня тяжкості отримали 199 дітей. Про це вранці в суботу...

Війна з Росією

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