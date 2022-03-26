“Стріли”, кулемети MG3, сухпаї: що ще Німеччина передала ЗСУ

Кулемет MG3

Україна отримала від Німеччини військову допомогу у вигляді 1500 переносних зенітно-ракетних комплексів “Стріла” та 100 кулеметів MG3.

Про це 25 березня повідомила агенція dpa.

За даними видання, також Україна отримала вісім мільйонів пістолетних набоїв.

Окрім того, Берлін надіслав українським Збройним силам гуманітарну допомогу, зокрема 350 тисяч продуктових наборів (сухпаїв), 50 медичних транспортних засобів та предмети медичного призначення.

Раніше 23 березня агенція DPA з посиланням на джерела також повідомляло, що МО Німеччини планує додатково поставити Україні 2 тис. протитанкових ракет.

У суботу стало відомо про поставку РПГ “Матадор” із Німеччини.

Читайте також:

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 31 – 26.03.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ