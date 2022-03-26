Home / Війна / “Стріли”, кулемети MG3, сухпаї: що ще Німеччина передала ЗСУ

“Стріли”, кулемети MG3, сухпаї: що ще Німеччина передала ЗСУ

26/03/2022 19:05

Україна отримала від Німеччини військову допомогу у вигляді 1500 переносних зенітно-ракетних комплексів “Стріла” та 100 кулеметів MG3.

Про це 25 березня повідомила агенція dpa.

За даними видання, також Україна отримала вісім мільйонів пістолетних набоїв.

Окрім того, Берлін надіслав українським Збройним силам гуманітарну допомогу, зокрема 350 тисяч продуктових наборів (сухпаїв), 50 медичних транспортних засобів та предмети медичного призначення.

Раніше 23 березня агенція DPA з посиланням на джерела також повідомляло, що МО Німеччини планує додатково поставити Україні 2 тис. протитанкових ракет.

У суботу стало відомо про поставку РПГ “Матадор” із Німеччини.

Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 31 – 26.03.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Унікальних переглядів: 39
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Двічі кладовище. Врятовані з драмтеатру Маріуполя розповідають, як це трапилося і скільки людей загинуло

  Із драмтеатру Маріуполя після злочинного удару рашистської авіації врятувалися, можливо, близько 900 людей. За їхніми свідченнями, в інших частинах будівлі загинуло не менше 300 осіб. Серед них –...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse