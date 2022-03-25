Суд в Італії звільнив українського режисера Лавренчука

Італійський суд ухвалив рішення про звільнення з-під арешту українського театрального режисера Євгена Лавренчука.
Про це вдень у п’ятницю, 25 березня, повідомила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.
“Громадянина України Євгена Лавренчука незаконно, затриманого у Неаполі в грудні 2021 року за запитом путінської Росії про його екстрадицію, звільнено. Суд Неаполя виніс остаточне рішення щодо звільнення Євгена, визнавши звинувачення проти нього за сторони РФ сфабрикованими, а мотиви переслідування – політичними”, – написала Денісова.
Євген Лавренчук – український театральний режисер, номінант Шевченківської премії, колишній головний режисер Одеського театру опери та балету.
Він вилетів 15 грудня 2021 року рейсом із Тель-Авіва до Львова транзитом через Неаполь. Після поселення в готель, дирекція якого за правилами передає паспортні дані клієнтів поліції, Лавренчука 17 грудня затримали італійські правоохоронці — вони виконували припис в системі міжнародного розшуку на вимогу Росії.
Російська сторона стверджувала, що, перебуваючи на території Росії вісім років тому, режисер нібито скоїв кримінальне правопорушення.
Українська омбудсмен Людмила Денісова заявила, що арешт Лавренчука є безпідставним. За її словами, Росія зловживає статусом Інтерполу та незаконно використовує його для гібридної війни й політичних переслідувань українців.
За звільнення режисера боролися українські дипломати, Лавренчука підтримали діячі культури різних країн, а українська діаспора в Італії влаштовувала мітинги.
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