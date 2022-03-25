Стримінговий сервіс Spotify іде з Росії

Про це він написав у п’ятницю, 25 березня, в телеграмі.
“Spotify припиняє свою діяльність у РФ. Раніше сервіс перестав продавати преміум підписку, а тепер зовсім йде з ринку”, – поінформував Михайло Федоров.
Spotify – інтернет-сервіс потокового аудіо (стримінговий сервіс), що дозволяє легально й безкоштовно слухати музичні композиції. Послуги легального онлайнового стримінгу аудіозаписів основних світових і незалежних лейблів, включаючи BBC, Sony, EMI, Warner Music Group та Universal.
При цьому Spotify є першим стримінговим сервісом, який дає змогу прослуховувати музику онлайн, не завантажуючи її на пристрій. Сервіс доступний в Україні.
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