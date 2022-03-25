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Російська компанія “Северсталь” першою в РФ увійшла в технічний дефолт

25/03/2022 16:52

Російська “Северсталь”, яка належить наближеному до Володимира Путіна олігарху Олексію Мордашову, першою в країні увійшла в стан технічного дефолту.

Компанія не змогла виплатити інвесторам борги з випуску євробондів через санкції, пише в п’ятницю, 25 березня, видання Bloomberg.

Відзначається, що у “Северсталі” закінчився час для виплати відсотків за валютним боргом. Компанія передала банку-кореспонденту Citigroup необхідну виплату в 12,6 млн доларів завчасно, але фінустанова заблокувала кошти у зв’язку з введенням санкцій.

Російська компанія повинна була отримати дозвіл на проведення транзакції в Мінфіні США. Але концерн не встиг цього зробити, тому інвестори так і не отримали свої виплати вчасно. Більш того, вже закінчився пільговий період для погашення боргу.

У ЗМІ додали, що борг “Северсталі” станом на 31 грудня 2021 року склав 1,8 млрд доларів.

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