Рашисти 240 разів за добу обстріляли Харківщину з “Градів” і “Ураганів”

Російські окупанти за минулу добу близько 240 разів обстріляли Харківську область із “Градів”і “Ураганів”.
Про це вранці в п’ятницю, 25 березня, повідомив голова Харківської обласної воєнної адміністрації Олег Синєгубов.
“За минулу добу від російськийх окупантів було 55 ударів, зафіксували підвищену активність “Градів”, “Урагану” – біля 240 разів. Увечері противник двічі обстріляв з РСЗВ термінал аеропорту Харкова.
Від окупантів постраждали Дергачі: цивільна інфраструктура, комунікації, лікарня, є постраждалі”, – сказав він.
Синєгубов наголосив, що Харків та область тримають оборону, на деяких напрямках ЗСУ йдуть в контрнаступ.
Зокрема, захисники знищили російську групу зі складу 59-го танкового полку Західного військового округу, яка діяла у напрямку Харкова, та збили два ворожі літаки.
Крім цього, зенітно-ракетні підрозділи, які стоять на обороні міста, збили ракету.
Водночас Синєгубов зазначив, що окупанти продовжують тероризувати мирне населення.
Голова Циркунівської ОТГ Микола Сікаленко, якого викрали з власного будинку 21 березня, досі перебуває у полоні росіян.
Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 30 – 25.03.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!