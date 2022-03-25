Рашисти 240 разів за добу обстріляли Харківщину з “Градів” і “Ураганів”

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Російські окупанти за минулу добу близько 240 разів обстріляли Харківську область із “Градів”і “Ураганів”.

Про це вранці в п’ятницю, 25 березня, повідомив голова Харківської обласної воєнної адміністрації Олег Синєгубов.

“За минулу добу від російськийх окупантів було 55 ударів, зафіксували підвищену активність “Градів”, “Урагану” – біля 240 разів. Увечері противник двічі обстріляв з РСЗВ термінал аеропорту Харкова.

Від окупантів постраждали Дергачі: цивільна інфраструктура, комунікації, лікарня, є постраждалі”, – сказав він.

Синєгубов наголосив, що Харків та область тримають оборону, на деяких напрямках ЗСУ йдуть в контрнаступ.

Зокрема, захисники знищили російську групу зі складу 59-го танкового полку Західного військового округу, яка діяла у напрямку Харкова, та збили два ворожі літаки.

Крім цього, зенітно-ракетні підрозділи, які стоять на обороні міста, збили ракету.

Водночас Синєгубов зазначив, що окупанти продовжують тероризувати мирне населення.

Голова Циркунівської ОТГ Микола Сікаленко, якого викрали з власного будинку 21 березня, досі перебуває у полоні росіян.

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