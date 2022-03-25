Із 30-ю річницею СБУ “привітали” й росіяни

25 березня – в день, коли Служба безпеки України святкує 30-річницю створення – президент Володимир Зеленський вручив працівникам СБУ державні нагороди за мужність і самовідданість та зразкове виконання службового обов’язку під час захисту суверенітету й територіальної цілісності нашої держави.
Голова СБУ Іван Баканов у зверненні з нагоди річниці наголосив, що Служба безпеки докладає максимум зусиль для захисту країни в умовах повномасштабної агресії РФ і застосовує для цього весь досвід, набутий за 30 років.
Крім того, до привітання долучилася група хакерів. Вони опублікували банери на честь 30-річчя Служби безпеки України та попередження окупантам від імені СБУ на сторінках “Генеральна прокуратура Российской Федерации”, “Росгвардия ФСВНГ”, улюбленої групи Путіна “Любэ” тощо в соцмережі “ВКонтакте”.
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