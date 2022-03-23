Військові РФ вражені якістю життя українців на Київщині, а мародерство називають “безлімітом”: ПЕРЕХОПЛЕННЯ СБУ

Російські військові вражені якістю життя українців у Київській області.
Про це стало відомо з перехоплення розмови одного з окупантів, яке оприлюднила у середу, 23 березня, пресслужба СБУ.
“Виявляється, що українці живуть набагато краще, ніж російські «асвабадітєлі». Тож останні мародерствують, а близьким і рідним називають це «безліміт», – пишуть в СБУ.
Ось що про це говорить загарбник, який перебуває у Київській області:
“Тут, бл*дь, с двумя детьми попробуй так хату обставить. Всю жизнь будешь платить, и еще дети будут платить. И все вещи не как наши (ширпотреб вонючий), а достойные, фирменные… нигде еще хе*ню не встретил: ни в селах, ни в городах”, – каже він.
Його співрозмовниця так знайшла цьому пояснення:
“…Запад поддерживает их как! Ясное дело: и шмотки, и все…”.
Читайте також:
“Заходиш у будь-яку квартиру і береш, що хочеш”: СБУ оприлюднила докази мародерства рашистів
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!