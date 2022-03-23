Військові РФ вражені якістю життя українців на Київщині, а мародерство називають “безлімітом”: ПЕРЕХОПЛЕННЯ СБУ

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Російські військові вражені якістю життя українців у Київській області.

Про це стало відомо з перехоплення розмови одного з окупантів, яке оприлюднила у середу, 23 березня, пресслужба СБУ.

“Виявляється, що українці живуть набагато краще, ніж російські «асвабадітєлі». Тож останні мародерствують, а близьким і рідним називають це «безліміт», – пишуть в СБУ.

Ось що про це говорить загарбник, який перебуває у Київській області:

“Тут, бл*дь, с двумя детьми попробуй так хату обставить. Всю жизнь будешь платить, и еще дети будут платить. И все вещи не как наши (ширпотреб вонючий), а достойные, фирменные… нигде еще хе*ню не встретил: ни в селах, ни в городах”, – каже він.

Його співрозмовниця так знайшла цьому пояснення:

“…Запад поддерживает их как! Ясное дело: и шмотки, и все…”.

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