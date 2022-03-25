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Зеленський вручив держнагороди і присвоїв звання працівникам СБУ з нагоди 30-річчя створення служби

25/03/2022 15:56

У 30-ту річницю створення Служби безпеки України президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди працівникам СБУ.

Про це йдеться на сайті президента у п’ятницю, 25 березня.

Нагороди вручили за мужність і самовідданість та зразкове виконання службового обов’язку під час захисту суверенітету й територіальної цілісності нашої держави.

“Ми відчуваємо ваш захист Української держави. Знаю, що багато офіцерів, службовців зараз перебувають на лінії фронту, виконують важливі операції. Але де б ви не були, ми всі захищаємо найголовніше, що в нас є, – нашу країну”, – сказав він.

Також Зеленський своїми указами присвоїв сьогодні звання бригадного генерала першому заступнику голови Служби безпеки України Василю Малюку та очільникам управлінь СБУ в Запорізькій, Житомирській, Чернігівській, Донецькій і Луганській областях.

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