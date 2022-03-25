Зеленський вручив держнагороди і присвоїв звання працівникам СБУ з нагоди 30-річчя створення служби

У 30-ту річницю створення Служби безпеки України президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди працівникам СБУ.
Про це йдеться на сайті президента у п’ятницю, 25 березня.
Нагороди вручили за мужність і самовідданість та зразкове виконання службового обов’язку під час захисту суверенітету й територіальної цілісності нашої держави.
“Ми відчуваємо ваш захист Української держави. Знаю, що багато офіцерів, службовців зараз перебувають на лінії фронту, виконують важливі операції. Але де б ви не були, ми всі захищаємо найголовніше, що в нас є, – нашу країну”, – сказав він.
Також Зеленський своїми указами присвоїв сьогодні звання бригадного генерала першому заступнику голови Служби безпеки України Василю Малюку та очільникам управлінь СБУ в Запорізькій, Житомирській, Чернігівській, Донецькій і Луганській областях.
Читайте також:
За місяць СБУ затримала понад 350 ворожих ДРГ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!