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Добровольцям тероборони підвищили пенсійні гарантії

25/03/2022 12:18

В Україні підвищили пенсійні гарантії для громадян, які входять до складу добровольчих формувань територіальних громад.

Про це вранці в п’ятницю, 25 березня, інформує пресслужба уряду.

Міністерка соціальної політики України Марина Лазебна зазначила, що особи, які входять до складу добровольчих формувань територіальних громад, мають право на підвищені норми пенсійного забезпечення, які передбачені для військовослужбовців з числа учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

У разі загибелі добровольців ТрО під час виконання завдань, необхідних для забезпечення оборони України, членам їх сімей також надано право на підвищені норми пенсійного забезпечення, які передбачені для членів сімей загиблих військовослужбовців.

Крім цього, особам, які входять в склад добровольчих формувань територіальних громад та беруть безпосередню участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, надано право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення чоловіками 55 років, жінками – 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок.

Ці зміни набрали чинності з 21 березня 2022 року.

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Україна

Добровольцям тероборони підвищили пенсійні гарантії

В Україні підвищили пенсійні гарантії для громадян, які входять до складу добровольчих формувань територіальних громад. Про це вранці в п’ятницю, 25 березня, інформує пресслужба уряду. Міністерка соціальної політики України Марина...

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